زوجة سودانية تطلب الطلاق من زوجها بسبب كثرة طلباته الزوجية

جهينة نيوز

شهدت إحدى المحاكم السودانية، واقعة غريبة تتعلق بشأن الطلاق بين زوجين.

تقدمت زوجة بدعوى طلاق من زوجها في إحدى محاكم العاصمة السودانية الخرطوم، وتمسكت بحقها في الطلاق، مؤكدة أنها تعاني معه بسبب كثرة معاشرته لها، والتي وصلت إلى 12 مرة في اليوم.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، قالت الزوجة في تصريحات له: إن مطالب الزوج في المعاشرة حرمتها حتى من الاعتناء بأطفالها وبنظافة منزلها.

القاضي بدوره استدعى الزوج لسؤاله عن صحة أقوال الزوجة، و أقر الزوج بصحة أقوال زوجته، مؤكدا أنه حقه الشرعي من زوجته بأمر الدين، إلا أن القاضي لجأ إلى الحل الودي لحل المشكلة بين الزوجين.

القاضي سأل الزوج عن استخدامه أيا من المنشطات، لكنه أجاب بالنفي، مؤكدًا أنه يعتمد في نظامه الغذائي على “الدخن”، وهو أحد أنواع النباتات التي تنمو على شكل سنابل وعناقيد تشبه القمح، وتنتشر هذه النباتات في قارتي آسيا وأفريقيا، ويستخرج منها حبوب أو بذور كروية صغيرة الحجم، وربما يكون السبب في طلبات الزوج الكثيرة للمعاشرة.

ونجح القاضي في مفاوضاته مع الزوجين، وعادت الحياة بينهما، مطالبا الزوج بمراعاة ظروف زوجته والتقليل في معاشرته لها، ونصح الزوجة بعدم هدم منزلها.