امرأة روسية 'ماتت' مرتين في يوم واحد!!

جهينة نيوز

أفادت وكالات أنباء عالمية أن إمرأة روسية عادت إلى الحياة، بعد أن وضعت في ثلاجة الموتى لـ40 دقيقة، قبل أن تنقل على الفور إلى قسم العناية المركزة، حيث توفيت مرة ثانية.

وقبل نقلها إلى المستشفى، كانت الجدة، البالغة من العمر 62 عاما، تشارك أقاربها حفلة عائلية حين لاحظوا مفارقتها للحياة وقاموا بالاتصال فورا بالشرطة التي حضرت إلى المنزل وأكدت حالة الوفاة ووثقتها، ثم نقلت إلى المشرحة حيث وضعت في ثلاجة الموتى.

وبعد فترة حضر أحد العاملين في المشرحة ليضع في أصبع قدمها ورقة تتضمن معلومات عنها، عندما لاحظ أنها مازالت على قيد الحياة وأنها بدأت تتحرك.

وأوضح فريق الإسعاف أنه لو كانت المرأة حصلت على الرعاية الصحية المناسبة أول مرة، ولم يتم نقلها إلى المشرحة مباشرة لظلت على قيد الحياة.