قريبا: إيقاف المشاركة المباشرة للفيديوهات على 'تويتر'

جهينة نيوز

أعلن موقع الفيديوهات ''يوتيوب''، التابع لشركة غوغل العالمية، عن قرار جديد يهم مقاطع الفيديو التلقائية والتي يتم نشرها عبر ''تويتر'' و''بلس''.

وقررت المنصة وقف خاصية المشاركة التلقائية لمقاطع الفيديو الخاصة بها على الموقعين 'يوتيوب' و'بلس'، علما وأن الشركة لم توضح أسباب اتخاذ هذا القرار والذي سيؤدي إلى توقف ميزة مهمة ومعتادة على منصة الفيديو، والتي اعتمد عليها كثير من المنصات الأخرى في تداول مقاطع الفيديو.

ومن المنتظر تفعيل هذا القرار آخر الشهر الجاري، لتبقى خاصية المشاركة حتى هذا الحين متاحة للمستخدمين الذين يربطون حساباتهم على يوتيوب بحساباتهم على تويتر وغوغل بلس على حسابه في يوتيوب، وفق ما ذكر موقع قناة ndtv.