بالصور.. أمل بوشوشة وسط الثلوج بين أحضان زوجها

جهينة نيوز

شاركت نجمة ستار أكاديمي الفنانة أمل بوشوشة الفانز بصور من نزهتها مع زوجها رجل الاعمال اللبناني وليد عواضة ظهرت فيها بين أحضان زوجها الذي وصفته بأنه كل شئ في حياتها بتعليق على إحدى اللقطات التي لاقت اعجاب متابعيها، حيث تفاعلوا مع الصور بتعليقات تمنوا فيها للزوجين الحب والسعادة الدائمة.

أمل احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة أغسطس 2015 بعد قصة حب جمعتهما، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ليا» في نيسان 2017.

يُذكر أن أمل تسلمت درعها التكريمي من مؤسسة IARA Award العالمية عن فئة أفضل ممثلة Best International Actress للعام 2018 وذلك عن دورها في خماسية «يا جارة الوادي» الذي شاركت بطولته النجم عابد فهد وأخرجه الليث حجو، ونظراً لعدم امكانية سفرها الى العاصمة البريطانية لندن في الشهر الماضي، لانشغالها بالتحضير لمسلسل «دولار »، ارسلت اللجنة المنظمة الجائزة إلى أمل، وحرصت الأخيرة على استعراضها بصورة نشرتها عبر انستجرام.