روسيا ستنفق أكثر من 21.6 مليار دولار العام الجاري لإعادة تجهيز قواتها المسلحة

جهينة نيوز

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء، أن روسيا قررت إنفاق أكثر من 21.6 مليار دولار في عام 2019 لإعادة تسليح القوات المسلحة.

وقال شويغو: "تم تخصيص 1.44 تريليون روبل (نحو 21.6 مليار دولار) لتنفيذ طلبيات الدولة في بند تجهيز القوات المسلحة، 71 بالمئة من هذه الأموال ستكون للمشتريات أحدث الأسلحة، وبحلول نهاية العام ستكون حصة الأسلحة والمعدات الحديثة 67 بالمئة".

وإجمالا، ووفقا للتقارير، ستبلغ حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات المسلحة الروسية عام 2020 نحو 70 بالمئة.

وفي نفس الوقت، أكد وزير الدفاع أن "الرقابة الصارمة على الإنفاق الفعال لأموال الميزانية" من قبل "القادة من جميع المستويات" أمر ضروري.

جدير بالذكر، أن وزير الدفاع الروسي كان أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر 2018، أن الجيش الروسي بلغ في عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة، حيث حصل على أكثر من 1.5 ألف نموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات في عام 2018، وأن مؤشر التحديث إلى 61.5 بالمئة.