الموانئ البحرية في طرطوس واللاذقية مغلقة أمام الملاحة جراء الأحوال الجوية

جهينة نيوز

أعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية اليوم إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة على الساحل السوري في وجه الملاحة بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وذكر مدير الموانئ البحرية في وزارة النقل العميد أكرم ابراهيم انه تم اغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس والموانئء الصغيرة على الساحل بسبب سوء الأحوال الجوية وتعرض منطقة شرق المتوسط لعاصفة من المتوقع ان تصل سرعة الرياح فيها إلى ما بين 80 و 100 كم بالساعة وارتفاع موج البحر إلى أكثر من خمسة أمتار.

وأشار ابراهيم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستنفار جميع الكوادر المختصة للحد من اي خسائر قد تنجم عن العاصفة.