٤٨ ساعة المدة القصوى للحصول على السجل التجاري في ريف دمشق

جهينة نيوز

افادت غرفة تجارة ريف دمشق انه خلال مدة أقصاها ٤٨ ساعة، سيكون بإمكان أعضاء الغرفة سواء من سينتسب أليها أو ممن هم فيها، إنجاز معاملة الحصول على السجل التجاري خلال المدة المذكورة من تقديم التاجر طلب الانتساب أو التجديد، وتقديمها جاهزة للتاجر منتهية الإجراءات من سجل تجاري وتأمينات اجتماعية مجاناً.

وبحسب الغرفة فإن ذلك سيتم من خلال خدمة النافذة الواحدة، التي أحدثتها في مبنى الغرفة الكائن في شارع بغداد، حيث سيقوم فريق مختص من الغرفة بإنجاز كل تلك المعاملة والحصول عليها. وتأتي هذه الخطوة المميزة غير المسبوقة وفقاً لإدارة الغرفة، التزاماًَ من غرفة تجارة ريف دمشق، بواجبها الوطني في خدمة المجتمع التجاري، وحرصاً منها على سهولة الإجراءات وتسهيلها أمام أعضائها من التجار.