رفض إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة!

جهينة نيوز:

رفضت محكمة يابانية طلب الرئيس السابق لشركة "نيسان" كارلوس غصن الإفراج عنه بكفالة، وذلك بعد أيام من توجيه الادعاء العام في طوكيو تهمتين جديدتين بارتكاب مخالفات مالية.

وأفادت وكالة كيود اليابانية اليوم الثلاثاء، بأن "محكمة طوكيو رفضت طلب كارلوس غصن الإفراج عنه بكفالة " وذلك بعد شهرين من اعتقاله.

وشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز التي أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عزل غصن من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد توقيفه.

وبقي غصن رهن الحبس الاحتياطي منذ نوفمبر، حين تم إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بإعطاء إفادات كاذبة عن حجم دخله، وجرى تجديد حبسه بعد ظهور تهم جديدة تتعلق بخسائر شخصية حملها غصن على شركة نيسان.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي وخيانة الأمانة بتحميل شركة نيسان خسائر استثمارات شخصية بشكل مؤقت في 2008، بحسب ما نشرته "رويترز".

واتهمت زوجته السيدة كارول غصن، السلطات بسوء معاملته في السجن، إذ قالت إنه يتعرض لمعاملة فظة في السجن

وذكرت زوجة غصن في رسالة إلى منظمة حقوقية إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية.

وأضافت أنه فقد سبعة كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله ولا يأكل سوى الأرز والشعير، مشيرة إلى أن ممثلي الادعاء في اليابان غالبا ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء خلال احتجاز قد يستمر لشهور.