إيران تفشل بإطلاق قمر صناعي إلى المدار

جهينة نيوز:

أعلن وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر اليوم الثلاثاء، لأن القمر لم يستقر في مداره.

وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال الوزير الإيراني، في تغريدة على صفحته في"تويتر": "كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد… إلا أنه ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون نختلف عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن "دوستي" سينجح إن شاء الله".

وأضاف في تغريدة أخرى: "فجر اليوم ذهبت برفقة وزراء الاتصالات السابقين إلى محطة الإمام الخميني الفضائية، نجحنا في إطلاق القمر الصناعي في المرحلتين الأولى والثانية، لكن في المرحلة الثالثة لم يبلغ السرعة المطلوبة، ولم يستقر القمر "بيام" في مداره. صحيح لقد أسعدتني تعليقاتكم على تغريدتي السابقة".

​وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد، خلال خطاب في محافظة كلستان شمال البلاد، أمس الاثنين، عزم طهران على إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء في غضون الأسابيع المقبلة. وقال روحاني، إن القمر الصناعي "بيام" سيستقر على مدار يبعد 600 كم عن سطح الأرض، مضيفا أنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوق إيران ست مرات يوميا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن بلاده لن تتعطل برأي أو طلبات الآخرين لإطلاق أقمار صناعية.

وقال قاسمي، في معرض رده على تصریحات نظیره الفرنسي، حول البرنامج الصاروخي الإیراني، إن المتوقع أن تبتعد فرنسا عن تكرار المزاعم الخاطئة لمعارضي البرنامج النووي الإیراني، وذلك وفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية. وأضاف، أنه وعلى العكس من مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجیة الفرنسیة، فلم یؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني، مبنيا على أهداف غیر تقلیدیة، ولا یتعارض ما یعرف بحق ایران الطبیعي لتعزیز قدراتها العلمیة والدفاعیة، في إطار برنامج صاروخي مع القرار 2231.