رئيس الأركان الأمريكي يجتمع مع نظيره التركي للتشاور بشأن سوريا

جهينة نيوز:

أعلن البيت الأبيض امس الاثنين أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد سيلتقي نظيره التركي اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "لمواصلة المشاورات مع تركيا بشأن سوريا سيلتقي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دانفورد بنظيره التركي اليوم الثلاثاء". ولم تحدد مكان الاجتماع وجدول الأعمال.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، أمس الاثنين، إنه يريد معالجة المخاوف الأمنية التركية في سوريا، لكنه أكد أيضا أهمية عدم إساءة التصرف مع حلفاء واشنطن الأكراد.

وفقا لمكتب الرئاسة التركي، وافق أردوغان على انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وناقش القادة أيضا فكرة إنشاء منطقة أمنية في شمال البلاد.

كما دعا أردوغان إلى التنفيذ الكامل لخارطة الطريق المتعلقة بمنبج السورية.