آلية جديدة لتوزيع مخصصات الأفران تعرف عليها؟

جهينة نيوز:

بهدف التخفيف من معاناة المواطنين اتبعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آلية جديدة في توزيع مخصصات الأفران من الدقيق من خلال تفويض المحافظين بذلك ـ فأهل مكة أدرى بشعابها ـ كما أكدت الوزارة.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب كشف لـ«تشرين» آلية العمل الجديدة في توزيع الدقيق قائلاً: باتت لجنة التعليمات رقم (4) المتعلقة بتوزيع مخصصات الدقيق التمويني والخميرة اليومية تدرس مخصصات الأفران في مديرية التجارة، وتقوم بإرسال المحضر إلى المحافظ للموافقة أو عدمها، بينما تكتفي الوزارة بالحصول على صورة بالموافقة فقط، في حين كانت اللجنة تدرس مخصصات الأفران في كل محافظة وترسلها مباشرة إلى الوزارة للموافقة أو عدمها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء هدفه تسهيل وتبسيط الإجراءات لا أكثر.