أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود ١٥/ ١: لا يخاف المسؤوليات، يتحمل أي شيء في سبيل الوصول لغاياته، متكبر متسلط أحياناً لكن متميز بجد، والجدية وترويض النفس، سهل، متكيف مع السلطة مع الناس مع التقاليد، خططه طويلة الأمد واستقلالي، الربع الاول من السنة يوجد قلق بشأن وضع مادي، وتمر الفترة من انزعاج لكن تنحل في النصف الثاني من السنة بعض الأمور وخاصةً الأوضاع المهنية تكون جيدة بمعنى على مدار السنة هي بالعموم فيها تغييرات وبشيء من الصبر، محاولة من الصبر يستغل أس فرصة متاحة له لأنه يوجد تغيير في مكان اقامة وعمل جديد بمعنى عمل مختلط ومنوع لأنه في ترقية للذي وضعه يسمح

الحمل: ارتكاب اخطاء بالعمل ونفقات كثيرة، ربح مفاجئ ويكون عندك استنفزاز، تحكي بموضوع مالي، تحالفات، حسابات المالية، طلاقة لسانك هي جواز المرور للقلوب، فرصة لمكسب مالي، عنوان نهارك الربح

الثور: وصل القمر لبرجك واخبار جيدة تخص امر عائلي، مشاريع منزلية، القمر يساعدك في وسطك المهني، صحتك تتحسن تركز على زرع الحيوية حولك، تصوب بعض العلاقات وتحسم امرك وتعرف ماذا تريد، ذبذبات القمر ببرجك تحقق نجاحا لك تغير نظرتك للناس والامور والسيطرة لك، شعبيتك في تصاعد

الجوزاء: تضخم الأمور او خبرا يهزك لا تاخذ قرار سريعا ثم تتراجع عن الموقف بسبب العرقلة او التأجيل ويجب ان تنتبه للتفاصيل والعمليات المالية، نهار بطيء وتصطدم بظرف متعب، او ان الامور لا تمشي كما تريد بل ببطء، اليوم لا تتحدى لان اليوم فيه عرقلات وثقة في غير مكانها، نميمة تؤدي الى العصبية

السرطان: تشارك الأصدقاء وتحقق نجاحا وتطرح وعود وتخرج عن الروتين وتختار أينما تريد تذهب، الاصدقاء يلعبون دور بخياراتك ولهم تأثير عليك، صديق قديم تلتقي به وتتكلمون باشياء عن الماضي، توقع دعوة من صديق ونشاط اجتماعي

الأسد: تفكر ان تتنقل وتنجز أعمال مهمة او تشعر بالحاجة للتحرك ونبش الماضي، لتمارس سحرك اليوم تحصل بعض المتاعب وحمل ثقيل ويجب ان تكون هادئ واذا كان هناك واجب لست متوقعا له يجب ان تتفهمه، حافظ على حذرك وكن متروي واثبت موقعك وعملك، انت سيد نفسك اليوم لكن لا يمنع ان تستعين بذوي الاختصاص

العذراء: تخطط تظهر قضيه مهمه عالساحه تحققت طول بالك تتقدم اليوم في قفز الامام الى تاريخ اليوم تبدا تحضر مشروع تحصل على خبر مهم من اماكن بعيده، نجاح مالي تحصل على من المهم ان تبقى متيقظ، نهار للسفر والاتصالات لمسافات بعيده استقبال زوار للطلاب للمطالعه بالعموم نوع من الحركه

الميزان: يحمل لك نهارك تغييرات وبعض المعلومات حول استثمارات أو عمليات مالية تركز على شؤونك المهنية توقع على عقود وتراجع بعض القضايا الملحة، تعمل مصالحة تريحك وتشعر بتضامن من حولك، تغمرك السعادة بتقديم المساعدة، مال قادم في الطريق

العقرب: يوم يحمل لك مسؤولية جديدة وتعبر عن نفسك وتشعر بالتقدير لكن ممكن سوء تفاهم مع شريك عمل او شريك عاطفي، كن هادئا، مشاعر الاخرين فيها نوع من التعصيب، تنتظر جواب شافي على سؤال يتعلق باستقرارك لكن قد لا تسمعه يؤدي الى مشادة كلامية، ركز على شراكتك لكن احتمال عرقلة او تاجيل

القوس: يبدو العمل صعب وتشعر بالتعب ان الحظ لا يتخلى عنك، الجو مناسب لمشاريع تتحقق بمساعدة الاصدقاء، قدم مساعدة او اطلب مساعدة لانك تعالج قصة شخصية فيها تنقل او مناوبة او عمل بدل زميل، انتبه لصحتك وغذائك واضبط كل الخطوات، انه العمل المهم

الجدي: نهارجيد فيه لقاءات وانجازات اتصال مهم يُطلب منك موعد، من خلال الاتصال توسع أسواقك وتجد من يدير شؤونك، فرصة مميزة وطارئة وربح غير منتظر، تحسن بالمنزل او تقوم بأعمال ديكورات وللبعض معالجة امور طارئة على صعيد اولاد، اخبار سعيدة وفرصة مميزة في طريقها إليك، صوتك مسموع

الدلو: تجد توازن بعملك او واجبات العائلية، احتمال مضغوط اليوم على صعيد العائلة او تلتهي عن بعض الحاجات الملحة في بيتك او محيطك العائلي تضطر تعالج بعض الامور الطارئة، أعطال تصليحات ترميمات خلاف بالمنزل وباستطاعتك لعب دور جيد اذا كنت هادئا لانك ضمن المنزل

الحوت: يوم صاخب تنشط بسفر واتصال وتنقل تتهرب من مسؤوليات تعمل رحلة او جولة او سفرة قصيرة، تستوعب الظروف تواصل بناء مع الاخرين، نشاطك ذهني والمنافسة قوية، كن صبور ومتفهم لمحيطك ارباح مادية عن طريق مال قديم او جمعيات، يوم للحركة والتواصل