فجر إبراهيم: منتخب سورية سيبذل ما بوسعه لتحقيق الفوز على استراليا

جهينة نيوز:

أكد مدرب منتخب سورية لكرة القدم فجر إبراهيم أن المنتخب سيدخل مباراته مع استراليا غدا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة آسيا الحالية بالإمارات العربية المتحدة بأعلى درجات التركيز لتحقيق الفوز المنشود والتأهل إلى الدور الثاني لرسم البسمة على وجوه السوريين.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي عقد اليوم: “سيبذل لاعبونا ما بوسعهم لتقديم الأداء الجيد وتحقيق الفوز الثمين؛ إن أي بطولة لا تخلو من الضغوط لكن يجب أن يكون التركيز أعلى من الضغوط وهذا ما نعمل عليه” مشيدا بتصرف اللاعب عمر السومة بتنازله عن شارة قيادة المنتخب ومنحها للمدرب ليختار القائد الجديد مبينا في الوقت ذاته أن هذا التصرف يعبر عن المسؤولية الكبيرة للاعب تجاه المنتخب الوطني.

من جهته أشار اللاعب أحمد الصالح إلى أنه وزملاؤه في المنتخب مصممون على تعويض الجولتين السابقتين من خلال لقاء استراليا المصيري لإسعاد الجماهير السورية موضحا أن معنويات اللاعبين مرتفعة وسيقدمون أقصى ما لديهم للظهور بالصورة المتميزة.

وسيلتقي المنتخبان السوري والاسترالي غدا عند الساعة الثالثة والنصف على استاد آل نهيان في مدينة العين الإماراتية.