أردوغان وترامب يبحثان هاتفيا إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت إدارة الرئاسة التركية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في سوريا، بما في ذلك إقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا.

وجاء في البيان "أجرى رئيسنا اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله العلاقات الثنائية والأحداث في سوريا. وأبدى أردوغان موافقته على سحب القوات الأمريكية من سوريا وأكد الاستعداد لتقديم أي دعم في هذه العملية. وبحث القائدان أيضا فكرة إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا، بالاستناد إلى مبادئ وحدة أراضيها".

ووفقاً للوثيقة، صرح أردوغان لترامب أن تركيا ليس لديها مشكلة مع الأكراد، وأن "هدفها الوحيد هو مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) و"حزب العمال الكردستاني"، وفروعه السورية".

وكان ترامب توعد تركيا يوم أمس بـ"تدمير تركيا اقتصاديا" في حال شنت هجوما على المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على منبج ومناطق أخرى في سوريا، بعد الانسحاب الأمريكي المرتقب.

واقترح ترامب في تغريدة، أمس الأحد، إقامة منطقة آمنة بعرض 20 ميلا داخل سوريا, ليتوضح أن كل ما يجري بين ترامب و أردوغان ليس أكثر من تبادل أدوار بين السيد الأمريكي و عبده المطيع أردوغان.