قاسمي: لن نسمح بتحقق الاحلام الاميركية الحاقدة

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ردا على تصريحات بامبيو المثيرة للحروب ان ايران لاتعير اية قيمة لمثل التهديدات وقال:" لن نسمح بتحقق الاحلام الاميركية الساذجة والحاقدة ".

وادان قاسمي تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو المعادية لايران والمثيرة للحروب في الامارات وقال ان على اميركا ان تتعلم من الهزائم المتكررة لسياساتها المثيرة للحروب ازاء المنطقة خلال العقود الماضية وان تدرك بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تولي اية قيمة للتهديدات الاميركية هذه ولن تتاثر بها .

وتابع قائلا، ان المسؤولين الاميركيين يتصورون ان بامكانهم تحقيق مآربهم اللاشرعية عبر اتخاذ اجراءات تتعارض مع المعايير الدولية وميثاق الامم المتحدة، ولن تؤدي سوى الى زعزعة استقرار المنطقة واثارة توترات جديدة بين الدول ، في الوقت الذي يغفل مثيرو الحروب في واشنطن عن حقيقة ان ايران ستواصل انتهاج سياستها المبدئية والاستراتيجية في التعاطي والتعايش السلمي مع الجيران وهي لن تسمح بحكمتها ووعيها بتحقق احلامهم الساذجة والحاقدة .

كما اشار قاسمي الى المؤتمر الاميركي المناهض لايران المزمع عقده الشهر المقبل في بولندا تحت يافطة قضايا الشرق الاوسط وقال نحن نؤمن بان اميركا لاتسعى الى تحقيق اهداف خيرة تخدم شعوب منطقة الشرق الاوسط وان كانت تريد ابداء حسن نيتها فعليها فقط ان يعيد النظر في سياساتها ازاء المنطقة وان تكف عن نهج اثارة الفرقة واطلاق التهديدات المفتعلة واللامنطقية وتصعيد التوتر والازمات في هذه المنطقة.