نيكول كيدمان ترد على فيديو إحراجها للممثل رامي مالك في حفل "غولدن غلوب"

جهينة نيوز:

من أكثر الفيديوهات التي حظيت برواج هائل على شبكة الإنترنت، من حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، هو إحراج الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان للممثل رامي مالك على المسرح.

ويظهر رامي مالك في الفيديو الشهير، وهو يحاول إلقاء التحية على نيكول كيدمان، عقب فوز فيلمه Bohemian Rhapsody بجائزة أفضل فيلم درامي في "غولدن غلوب"، ولكنها تجاهلته تماما، ما سبب إحراجا له.

ولكن الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، علقت على الواقعة لأول مرة، لتؤكد أنها تشعر بالإحراج بما فعلته مع رامي مالك على المسرح.

وكشفت كيدمان خلال حضورها حفل اختيار النقاد "بأنها تشعر بالحرج بسبب هذه الواقعة، وقالت لبرنامج "إي تي" الأمريكي: "أنا ورامي مالك صديقان حميمان بالفعل، أنا فقط لم أشعر بيده على ظهري".

وتابعت: "تبادلنا رسائل بريد إلكتروني، مؤخرا، لتوضيح حقيقة ما جرى على المسرح، وضحكنا منه في الحقيقة".

والتقط برنامج "إي تي"، لقطات حميمية تجمع بين نيكول كيدمان ورامي مالك في حفل "اختيار النقاد"، الذي أقيم أمس الأحد، ما يشير إلى عدم وجود خلافات بينهما.

وحاز رامي مالك على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي في جوائز غولدن غلوب عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)، الذي جسد فيه دور المطرب الأمريكي الراحل، فريدي ميركوري.