تفاصيل المنخفض القطبي القادم يوم غد

جهينة نيوز:

يكون الجو اليوم غائما جزئيا يتحول الى غائم بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة فيما تبدأ صباح يوم غد فاعلية منخفض قطبي مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة يؤثر على أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية ان يكون الهطل اليوم غزيرا أحيانا وخاصة في المنطقة الساحلية والوسطى وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1300 متر ما يؤدي إلى تشكل السيول في الوديان والمنحدرات فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل والرياح جنوبية غربية مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كيلومترا في الساعة والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

و بين المتنبئ الجوي حسان جردي أن المنخفض القطبي سريع لا يتجاوز 36 ساعة مع رياح عالية الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالرعد وهطولات ثلجية تبدأ من ارتفاعات 1200 متر ليل الثلاثاء وتتدنى الارتفاعات إلى 900 متر ليل الأربعاء أما باقي المناطق على ارتفاع ما بين 700 و900 متر فتشهد هطولات ممزوجة بالثلج وفي بعض الأحيان يكون الهطل ثلجيا بسبب العوامل المحلية للمنطقة وموقعها الجغرافي.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح يوم الأربعاء حسب جردي إلى 95 كم/سا في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية من البلاد ويكون البحر عالي ارتفاع الموج ويصل ارتفاع الأمواج في بعض الأحيان إلى 6 أمتار ما يؤثر سلبا على حركة الموانئ والملاحة البحرية.

وأوضح جردي أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ اعتبارا من يوم الأربعاء لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية فيما تنحسر الفاعلية الجوية للمنخفض تدريجيا ابتداء من ساعات صباح يوم الخميس ليصبح الجو غائما جزئيا مع فرصة لهطل زخات من المطر وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الشرقية والبادية وتصل سرعتها إلى 70 كم/سا كما تبقى الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 7 درجات مئوية وخلال ساعات الليل يكون الجو شديد البرودة بشكل عام ما يؤدي لحدوث الصقيع في المناطق الداخلية وتشكل الجليد في المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 10/4 10/3 7/2

القنيطرة 7/2 7/2 5/صفر

درعا 11/4 12/4 12/4

السويداء 9/4 10/4 7/2

حمص 5/1 7/2 5/1

حماة 6/2 8/3 6/1

الحسكة 10/3 11/3 10/1

اللاذقية 12/8 14/9 11/8

طرطوس 12/9 14/10 12/8

حلب 8/3 9/4 8/2

ادلب 7/3 8/3 6/1

دير الزور 13/6 14/5 13/4

الرقة 12/5 13/4 12/3