قطر: نعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

جهينة نيوز:

أعلن وزير خارجية النظام القطري، محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، أن الدوحة لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، مضيفا أنها لا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي، مشترك في الدوحة مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، إن "الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة"، مؤكدا دعم بلاده لأي حل سياسي يقبله الشعب السوري.

وأوضح أنه "لا توجد حاجة لإعادة فتح سفارة بلاده في دمشق، كما لا توجد علامات مشجعة لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية".

وزعم وزير خارجية قطر الذي بلاده زودت داعش بالسلاح و سيارات التويوتا أن "الشعب السوري لا يزال تحت القصف والتشتيت من قبل النظام السوري.. والتطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورط في جرائم حرب" بحسب وصفه.

و يذكر أن قطر تستضيف قاعدة العيديد الأمريكية التي منها و من قاعدة أنجريليك في تركيا تم الإنطلاق لتدمير العراق و أفغانستان و شاركت قطر بالعدوان على ليبيا و لاتزال تنفق أموال الشعب القطري على الإرهابيين في سورية و إستثمارات بدون جدوى في الدول الغربية.