القاء القبض على أشخاص يتعاطون المخدرات مع كمية من الكبتاغون في الكسوة

جهينة نيوز:

اشتبهت دورية شرطة كانت تقوم بمهمتها في أحياء الكسوة بشخص بإحدى الحارات الفرعية يقف بوضع مثير للريبة حاول الفرار عند مشاهدته الدورية

إلا أن عناصر الدورية تمكنوا من إلقاء القبض عليه، وتبين أنه يدعى ( أ . ع )، وهو مطلوب بجرم تخريب حفل زفاف وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه مادة الحشيش المخدر مع عدة أشخاص، وحضوره إلى محلة الكسوة لشراء مواد مخدرة .

ونتيجة اعترافات المقبوض عليه تمكنت شرطة ناحية الكسوة من إلقاء القبض على خمسة أشخاص وهم المدعوون : (ع . خ ) و( م . ن ) و( ب . ي ) و( م . خ ) و( أ . ح )، ضبط بحوزة أحدهم قطعة من مادة الحشيش المخدر وحبوب كبتاغون، وبتحري منزل الأخير عُثر فيه على كمية من مادة الحشيش المخدر و/290/ حبة كبتاغون مخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بتعاطيهم المواد المخدرة وترويجها في ناحية الكسوة .

ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على جميع المتورطين في هذه القضية، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص