نقاش سياسي في ورشة بناء ينتهي بجريمة قتل

جهينة نيوز:

انتهى نقاش حاد في قضايا السياسة، بين عامل بناء وزميله داخل ورشة بناء في العاصمة الجزائرية، بجريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها أحدهما، حين تلقى ضربات قوية، بواسطة آلة حديدية، على الرأس من طرف زميله، مخلفا له إصابة خطيرة، بعد تعرض الأنسجة العصبية بالمخ للتلف.

وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فقد ناقشت المحكمة بالجزائر، أمس الأحد، تفاصيل الجريمة، التي بدأت بمناوشات كلامية بين المتهم البالغ من العمر 29 سنة والضحية واختلافهما حول بعض الأمور السياسية خلال نقاش دار بينهما صبيحة يوم الوقائع، غير أن الأمر تطور لاحقا إلى عراك بالأيدي، وتلفظهما بعبارات غير لائقة، استدعى تدخل بعض العمال لفضّه، وفي لحظة غضب انتشل المتهم آلة حديدية كان يستعملها في عمله وباغت بها الضحية، موجّها إليه ضربة قوية باتجاه الكتف، وأخرى على الرأس، الأخيرة كانت السبب في وفاته بعد 10 دقائق فقط، ليتم نقله إلى المستشفى وفتح تحقيق حول ملابسات الجريمة.

وباشرت مصالح الأمن الجزائري تحرياتها في الملف، واستنادا إلى تقرير الطب الشرعي الذي كشف خلال تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان اعتداء خطير، نتج عنه تلف الأنسجة العصبية والأوعية الدموية بالمخ وتعرض الجمجمة للكسر، تمّ إيقاف القاتل بعد مدة من ذلك أثناء فراره على متن قطار.

وخلال استجواب المتهم من قبل القاضي، قال إن الضحية استفزه بعدما تلفظ أثناء النقاش بكلام غير لائق يمس رموز الدولة الجزائرية أمام رعايا أجانب يعملون معهم بنفس الورشة، من بينهم فلسطيني وآخر نيجري، وحين طلب منه الكف عن ذلك رفض، فوقعت مناوشات كلامية بينهما، تحولت لاحقا إلى شجار ثم اعتداء لم يكن مقصودا على حد تعبيره، حسب ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية.