ماذا فعل هذا الزوجان للتخلص من رتابة العلاقة الزوجية

جهينة نيوز:

تمكنت مباحث الاتصالات المصرية من رصد شبكة تبادل زوجات يديرها ميكانيكي وزوجته داخل شقتهما.

وبعد استئذان النيابة العامة تم مداهمة شقته والقبض على المتهم وزوجته، والتحفظ على هواتف المحمول والحصول من المتهم على الرقم السري لحساب صفحتة على "فيسبوك".

وأنشأ المتهم صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' "أحمد وحنان تبادل زوجات"، دعا فيها راغبى المتعة لإقامة حفلات جنس جماعي داخل شقته عن طريق تبادل الزوجات وفق ما كشفته التحريات والتحقيقات .

واعترفت المتهمة أن زوجها أجبرها على ممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل ممارسته الرذيلة مع زوجاتهم، وكان يصورها فى أوضاع مخلة ويرسلها لراغبى المتعة على "الواتس اب". وأضافت المتهمة أنها وافقت على طلبه خوفا من أن يطلقها، بسبب رغبته في تغير روتين العلاقة الزوجية بينهما.

من جهته، اعترف المتهم فى التحقيقات، بارتكاب الواقعة وأنه شعر بملل من العلاقة الزوجية.