مترجم جوجل يمرر رسائل حب بين شابين من دولتين مختلفتين

جهينة نيوز:

رغم أنهما من دولتين مختلفتين، ويتحدث كلا منهما بلغة غير الأخر، إلا أن علاقة حب نشأت بين شاب إيطالي وفتاة بريطانية، كان أحد أسباب نجاحها الرئيسية هو مترجم جوجل.

فقد ذكرت تقارير إخبارية أنه بفضل تطبيق الترجمة الخاص بشركة جوجل، نجح الشابان في تقوية علاقة الحب بينهما، مع أنهما يتحدثان بلغتين مختلفتين.

وتعود بداية القصة إلى نحو عامين ماضيين حيث تقابل الشابان للمرة الأولى في ناد ليلي، ووقعا في الحب من أول نظرة، إلا أن حاجز اللغة كان يقف عائقًا عن التواصل بينهما بشكل كامل.

وقالت التقارير أن هذا لم يقف في طريق الحبيبين، حيث استخدما مترجم جوجل لتسهيل التواصل بينهما، ومع توطد العلاقة بينهما، بدأ كلا منهما في تعلم لغة الآخر.

وعن أول لقاء بينهما، قالت الفتاة أنها كانت هي من بادرت بطلب الحصول على رقمه، بعد أن انجذبت إليه، أما الشاب، فقد قال أنها كانت تضحك وتتحدث كثيرًا، ولم يكن يفهم كل كلامها، إلا أنه كان يدرك أنها توأم روحه منذ أن وقعت عينيه عليها.

وأضافت التقارير أن الحبيبين يعيشان حاليًا سويًا في لندن، حيث تعمل الفتاة كفنانة تجميل، بينما يعمل الشاب كنادل في أحد المطاعم الإيطالية