حفل جوائز أوسكار بدون مقدم لأول مرة منذ 30 سنة.. والسبب؟

جهينة نيوز:

أفادت تقارير صحفية أمريكية أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 سيُقام هذه المرة دون مُقدم للمرة الأولى منذ 30 عامًا والثانية في تاريخ الحفل منذ عام 1989

وكان الفنان الكوميدي الأمريكي كيفين هارت، قد اعتذر عن عدم تقديم حفل جوائز الأوسكار الـ 91 بعد 48 ساعة فقط من إعلانه؛ لتلقيه انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريح سابق له عن المثلية الجنسية قبل 10 سنوات.

وعلل كيفين هارت، اعتذاره في بيان نشره على حساباته بمواقع التواصل جاء:" استضافتي لحفل جوائز الأوسكار كان هدفًا لي لفترة طويلة ولكنني اعتذر حتى لا أكون مصدر إلهاء في يوم يجب أن يحتفل به الفنانين الموهوبين.. اعتذر بصدق لمجتمع المثليين عن كلماتي غير الحساسة بالماضي".

وكان كيفين هارت قد قال مازحًا إنه منع ابنه من أن يصبح مثلي الجنس وهو الأمر الذي حاولت مقدمة برنامج The Ellen Show جعله يعدل عنه حتى لا يؤثر على اختياره من قبل الأكاديمية التي تنظم حفل الأوسكار.

وأوضحت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن حفل أوسكار الذي قدمه الإعلامي الأمريكي جيمي كيميل العام الماضي قد شهد تراجعًا في نسبة المشاهدة لما يقرب من 20