وزارة التجارة الداخلية: ضبوط جديدة بحق موزعي الغاز في عدة محافظات

جهينة نيوز:

نظمت دوريات حماية المستهلك خلال اليومين الماضيين في جميع المحافظات /62/ ضبطا تموينيا بحق عدد من الباعة المتلاعبين بسعر الاسطوانة واماكن تواجدهم

وقد تم تنظيم /8/ ضبوط في محافظة دمشق و /8 / ضبوط في محافظة حماه و /12/ ضبط في محافظة ريف دمشق وضبط في محافظة السويداء و ضبط في القنيطرة و ضبطين في درعا و /16/ ضبط في محافظة طرطوس ضبطين في حلب و/6/ ضبوط في محافظة اللاذقية و10 ضبوط في محافظة حمص .

كما حجزت دوريات حماية المستهلك / 380/ اسطوانة غاز توزعت على كافة المحافظات حيث تم حجز /176/ اسطوانة في محافظة دمشق و /15/ اسطوانة في محافظة ريف دمشق و/24/ اسطوانة في محافظة حماة و /21/ اسطوانة في محافظة طرطوس و /5/ اسطوانات في محافظة حلب و /139/ اسطوانة في محافظة حمص قام الباعة. مراكز البيغ بالغش والبيع بسعر زائد او محاولة احتكارها

وأكد مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام نصر الله ان دوريات حماية المستهلك مستمرة في ضبط أي مخالفةاواتخاذ أقصى العقوبات بحق اىمخاىفين

كما بين نصر الله أن المديريات تستقبل شكاوي الاخوة المواطنين على مدار ال24 ساعة على الارقام التالية /119-120-9684/