الرئيس الأسد يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني

جهينة نيوز:

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم حشمت الله فلاحت بيشه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سورية وإيران والتي بدأت منذ عقود حيث تم التأكيد على عزم الجانبين مواصلة تطويرها بما يحقق مصالح شعبي البلدين في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية.

وأكد الرئيس الأسد أن العلاقة بين دمشق وطهران قامت منذ انطلاقتها على المبادىء والأخلاق واحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها ورسم مستقبلها بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وهذا النهج ساهم في تثبيت استقلالية البلدين، مشيرا إلى ضرورة اعتماد هذه العلاقة كأساس لخلق شبكة أكبر من العلاقات خاصة مع الدول التي تتفق مع سورية وإيران في نهجهما هذا.