ماذا فعل هذا المدرب ليحظى بالفوز على نظيره بكرة القدم؟

جهينة نيوز:

اعترف الأرجنتيني مارسيلو باييلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد، متصدر بطولة "تشامبيونشيب" دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بإرساله أحد أعضاء جهازه الفني للتجسس على تدريبات خصمه فريق ديربي كاونتي، الذي يقوده فرانك لامبارد قبل مباراتهما يوم الجمعة الماضية وانتهت لصالحه بهدفين نظيفين.

وتعود القصة حينما ارتاب سكان المنازل المحيطة بملعب مران دربي كاونتي يوم الخميس من شخص رأوه يتسلق الشجيرات ويحمل منظارًا فأبلغوا رجال الأمن بالنادي الذين تعرفوا عليه سريعًا وأمسكوا به.. فسبق وألقوا القبض على ذات الشخص قبل مباراة الدور الأول للفريقين التي انتهت بفوز ليدز برباعية مقابل هدف.

واستدعى مسؤولو نادي دربي كاونتي الشرطة لتلقي القبض على هذا الشخص "الجاسوس" قبل أن يتلقى المدير الفني للفريق ديربي كاونتي مكالمة هاتفية من مترجم نظيره في ليدز بييلسا يخبره أنه من أرسل هذا الشخص وهو مسؤول عن الأمر مسؤولية تامة