كيم كارداشيان تنشر صورة لأسنانها المرصعة بالماس

جهينة نيوز:

يبدو أن النجمة كيم كارداشيان أنهت حالة الحظر التي كانت فرضتها على نفسها فيما يخص حالة البذخ التي تستعرضها عن حياتها بعد واقعة السطو المسلح التي تعرضت لها في باريس عام 2016، حيث نشرت لنفسها صورة على تويتر تتباهى فيها بأسنانها المرصعة بالماس أمام متابعيها الذين يقدر عددهم بالملايين حول العالم.

وسرعان ما توالت ردود الفعل على تلك الصورة من قبل المتابعين، إذ أقدم بعضهم على تذكيرها بأن آخر مرة استعرضت فيها ذلك البذخ نتج عنها تعرضها للسطو. فيما انتقد آخرون تباهيها بثرائها على هذا النحو، حيث كتب لها البعض بأن ملايينها من الممكن أن تُنفَق في أمور أكثر جدوى من ذلك، بدلاً من إضاعتها بهذا الشكل، في حين طالبها آخرون بضرورة أن تتوقف عن هذا الهراء وأن تنضج في تصرفاتها.