مي حلمي تعود ل محمد رشاد... وتشكر والدتها

جهينة نيوز:

بعد مرور أكثر من 3 شهور على إلغاء حفل زفاف المطرب المصري محمد رشاد والمذيعة مي حلمي، أكدت الأخيرة عودة المياه إلى مجاريها بينهما بطريقة غير مباشرة.

مي نشرت مجموعة صور لها هي ورشاد من حفل زفافهما الذي تم إلغائه، وشبهت حكايتها مع رشاد بحكاية سندريلا والأمير، حيث قالت: “سندريلا عندما ذهبت للحفل لم تكن تعلم أن كل هذا سيحدث، وعندما لم تكتمل الحفل ومشيت اتقلبت الدنيا علي “سندريلا” ولم يعرفوا عنها شيء سوى حذاء من زجاج”.

وأضافت: “وعليها اتكلم كل الناس أيام وشهور والأمير يبحث عناها، قالوا عليه مجنون، ماتوا بنات البلد حتى يصبح الحذاء مقاسهم لكنه لم يكن من نصيبهم، وفي يوم من الأيام ظهر الجزء التاني من الحذاء، واتضح أن الأمير لم يكن مخطئ عندما بحث عن سندريلا وهو تعبان

وتابعت: “دائما للحقيقة وجهان جزء مختبئ حتى يأتي الأوان وجزء أمام العلن فاكرأنه بكده كسبان، أما عن ومن الحب ما قتل : أحب اقول غلطان حشرت نفسك يا صعلوك بين حب الملوك”.

مي نشرت صورة أخرى من حفل زفافها الملغي مع والدتها، ووجهت رسالة لها، بقولها: “ماما حببتي تزعل الدنيا وأموت ولا تزعلي ... لما بقيت مذيعه قولتيلي كل ما تتشهري كل ما الناس تستنالك علي غلطه لو قولتي كلمه حلوه لحد نفسه شايله هتتحول لداهيه ومهما اتقال في يوم من الأيام ماترديش غير بأفعال تسكت كل جبان”.

وأضافت: “علمتيني الأصل وازاي ابقي ست جدعه واستحمل واصبر .. بحب الي يقول يسلم الي رباكي عشان بنت أصول وجدعه ... عارفه انك ماشوفتيش الصور دي”.

يذكر أنه قبل ساعات من انطلاق حفل زفاف مقدمة البرامج مي حلمي والمطرب محمد رشاد، تم إلغائه، وجاء هذا الخبر صادما لجمهورهما خاصة وأن كل منهما كان نشر صورا له أثناء استعدادهما لحفل الزفاف.

ولم يكشف رشاد أو مي عن السبب الحقيقي لإلغاء الزفاف، وانتشرت عدد من الأقاويل، بينما قالت مي بعد ذلك إنها تحاول أن تستعيد علاقتهما لأن الحب لا يعوض.