جهينة نيوز:

ربما تساءلت يومًا عن الصورة الأكثر حصدًا لإعجاب جمهور موقع "انستجرام"، المنصة الأكبر عالميًا لمشاركة الصور، حيث جاءت النتيجة الأكثر إثارة ودهشة، لتصبح صورة "البيضة" هى الأكثر إعجابًا فى تاريخ الموقع

وحصدت الصورة التى جاءت من حساب يسمى " world_record_egg's "، أكثر من 24.64 مليون إعجاب "لايك"، لتتجاوز "بوست" سابق لـكايلى جينر الذى حصد 18 مليون "لايك".

والمثير للدهشة فى الصورة الأكثر انتشارًا على "انستجرام"، أنها صورة لبيضة بسيطة تميل إلى اللون الأحمر، وهى البيضة الأكثر شهرة فى التاريخ، ونشرت لأول مرة فى 4 كانون الثاني الجارى