تراجع مبيعات السيارات الصين للمرة الأولى في أكثر من 20 عاما

جهينة نيوز:

أعلن اتحاد مصنعي السيارات في الصين اليوم الاثنين أن شركات السيارات ستواجه منافسة أشد هذا العام بعد عام صعب في 2018، حين انكمشت أكبر سوق للسيارات في العالم للمرة الأولى في أكثر من 20 عاما.

وفي الأيام الأخيرة حذرت شركات مثل جيلي الصينية المنشأ وجاجوار لاندروفر أكبر شركة سيارات بريطانية بشأن مبيعات 2019 في الصين التي تعاني بالفعل جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وقال الاتحاد إن مبيعات السيارات في الصين نزلت 13 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، منخفضة بذلك للشهر السادس على التوالي، لتسجل المبيعات السنوية 28.1 مليون بانخفاض 2.8 بالمئة عن العام السابق.

في المقابل كانت التوقعات لنمو المبيعات ثلاثة بالمئة في 2018، وهو أول انكماش في سوق السيارات في الصين منذ التسعينيات.

وقال شي جيان هوا المسؤول بالاتحاد خلال مؤتمر صحفي إن سوق السيارات في الصين ما زالت تواجه ضغوطا كبيرة على المدى القصير وعزا المبيعات الضعيفة العام الماضي إلى الإلغاء التدريجي لتخفيضات الضرائب للسيارات الأصغر وحرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وتوقع الاتحاد أن تظل المبيعات مستقرة عند 28.1 مليون سيارة في 2019 وتتوقع أجهزة حكومية وفي قطاع صناعة السيارات استقرارا أو نموا لا يتجاوز الاثنين بالمئة.