حملة صحفية لمقاطعة أخبار الفنانة التونسية درة بعد إهانتها للصحفيين

جهينة نيوز:

عمد عدد من الصحافيين والمراسلين العاملين في القنوات الفضائية، إلى مقاطعة أخبار الفنانة التونسية درّة، وذلك بعدما أهانتهم خلال حضورها حفل توزيع جوائز مجلة "وشوشة" المصرية.

كانت درّة إحدى المكرّمات وتسلمت ثلاث جوائز، ولكنّها رفضت الإدلاء بتصاريح لكل ممثلي القنوات الموجودين على السجادة الحمراء، وأهانتهم قائلة: "الدنيا برد إنتو معندكوش دم"، ثم تركتهم ودخلت المسرح، في حين أنّ كل النجوم الموجودين في الحفل سجّلوا مقابلات مع القنوات، منهم إيمي سمير غانم، ومصطفي شعبان، وحسن الردّاد.

عدد من المراسلين والصحافيين أنشأوا "غروباً" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: "لمقاطعة أخبار درة"، وطالبوا المنتجين بعدم الاستعانة بها في أعمال درامية جديدة