انخفاض الاسهم الأوروبية بعد بيانات صينية صادمة

جهينة نيوز:

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بفعل بيانات تجارة صينية ضعيفة على غير المتوقع بعد ارتفاعها لأربع جلسات، وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا وسلع الرفاهية الهبوط وسط قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو العالمي والأرباح الأضعف من التوقعات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة متخليا عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي الذي شهد صعود المؤشر إلى أعلى مستوى في شهر.

وظلت السوق تربح على مدى أربع جلسات متتالية في أطول موجة صعود منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض كلا من المؤشرين داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي 0.7 بالمئة.

وتركز البيع في أسهم باعة المنتجات الفاخرة المعتمدين على الشهية للحقائب والحلي من الطبقة الوسطى الآخذة بالنمو في الصين.

وكانت أسهم ال.في.ام.اتش وهيرميس وشركة كيرينج المالكة لعلامة جوتشي من أكبر الخاسرين في باريس وهبطت بين 1.2 واثنين بالمئة في حين نزل سهم مونكلير في ميلانو 1.9 بالمئة. وفي المتوسط، فإن ثلث قطاع سلع الرفاهية منكشف على الصين.