ما يسمى الائتلاف المعارض: "هيئة تحرير الشام" تنظيم إرهابي ويجب إنهاء وجودها في إدلب

جهينة نيوز:

قال ما يسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" إن "هيئة تحرير الشام" تنظيم إرهابي ولا بد من إيجاد حل جذري ينهي وجوده في محافظة إدلب.

ووصف "الائتلاف" في بيان نقلته أ ف ب "هيئة تحرير الشام" بأنها تنظيم إرهابي منددا بمحاولاتها لـ"وضع اليد على كامل" منطقة إدلب.

وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع استمر يومين أنه "يجب إيجاد حل جذري ينهي وجودها (هيئة تحرير الشام) في إدلب، وفي أيّة منطقة أخرى".

وكانت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة اخرى في إدلب ومحيطها توصلت، بعد معارك بينهما استمرت تسعة أيام، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار نص على "تبعية كل المناطق" في محافظة إدلب ومحيطها لـ"حكومة الإنقاذ" التي أقامتها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) في المنطقة.