علماء يكشفون الرجال أكثر لجوءا للكذب من النساء

جهينة نيوز:

انتهى علماء من معهد ماكس - بلانك في برلين من خلال بحث قاموا بإجرائه إلى أن الرجال يكذبون أكثر من النساء.

وبحسب صحيفة ''دايلي صباح'' التركية، فإن العلماء أشاروا بشكل عام إلى أن معدل كذب البشر هو 200 مرة في اليوم، لأسباب متنوعة منها المجاملة والبراغماتية لبلوغ غاية ما، ويميل الأشخاص الأصغر سنا إلى الكذب أكثر من كبار السن.

وكشف تحليل بيانات لـ 565 دراسة حول خيانة الأمانة، الرجال أكثر لجوء للكذب من النساء.

وتضم البيانات نتائج تقييم لأكثر من 44 ألف مشارك، وظهر أن 42% من جميع الرجال و38% من جميع النساء كذبوا في التجارب التي تمت دراستها، ما يثبت أن الفرضية العلمية القائلة بأن الرجال يكذبون أكثر من النساء صحيحة، حتى ولو كان الفرق صغيرا.

وتبين النتائج أيضا أن الميل إلى الكذب يعتمد على العمر، فإن الأشخاص الأصغر سنا يكذبون أكثر من الكبار، فاحتمال أن يكذب شخص في العشرين من عمره هو حوالي 47%، يقل هذا الاحتمال إلى 36% فقط، لعمر 60 سنة.

ويوضح أحد مؤلفي الدراسة فيليب غيرلاخ، أن الكبار في السن عادة هم من يمتثلون أكثر للقواعد والأعراف الاجتماعية، فيما يحاول صغار السن خلق حقائق بديلة ترتكز في الأساس على آرائهم الشخصية بدل الحقيقة.

وكشفت دراسة أخرى، لماذا يكذب الرجال بشأن علاقاتهم النسائية فالرجال، في أغلب الأحيان لا يتذكرون بعض العلاقات، بينما تميل النساء إلى تذكر كل شريك.