وفد رجال أعمال سوري إلى الإمارات الجمعة القادم لبحث هذه القضايا؟

جهينة نيوز

أكدّ رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع تلقي الاتحاد دعوة من اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، وسوف يتوجه وفد من رجال الأعمال السوريين إلى الإمارات في زيادة ودية لإجراء مباحثات تجارية واقتصادية، آملاً أن تحقق الزيارة الهدف منه.

وأكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح لـ«الوطن» مغادرة وفد رجال الأعمال سورية باتجاه الإمارات يوم الجمعة القادم، على حين بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ«الوطن» أن هدف الزيادة بحث إمكانيات وسبل التعاون المشترك، وخاصة تطوير العلاقات التجارية، وبحث فرص تأسيس المشروعات المشتركة، والتعاون المصرفي، والعديد من القضايا الاقتصادية.

ولفت إلى مساعي العديد من الدول لإعادة علاقاتها وتحسينها، وكانت البداية بافتتاح سفارة الإمارات، كاشفاً عن بحث إعادة خطوط الطيران الإماراتية للعمل في سورية، متوقعاً عودة إحدى الشركات إلى العمل فعلاً، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة هي فترة انفتاح في العلاقات مع الدول العربية.

كما أشار إلى بحث موضوع الاستثمارات الإماراتية التي توقفت عن العمل في سورية خلال الحرب، ومتابعة وضعها، هل سوف تتوقف نهائياً، أم سوف تستأنف العمل؟ مشدداً على أن الوفد سوف يقوم بتحريك جميع الملفات المشتركة مع الجانب الإماراتي.

وبيّن عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين فراس تقي الدين (أحد المشاركين في الوفد) لـ«الوطن» أن الزيارة سوف تستمر يومين، وسيبحث الوفد خلالهما إمكانيات التعاون بين القطاع الخاص السوري والإماراتي خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن العديد من الدول العربية تتسابق اليوم لدعوة رجال الأعمال السوريين لبحث آفاق التعاون، وهذا مؤشر مهم، لافتاً إلى أن افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق كان خطوة أولى في الموضوع، مشيراً إلى الانفتاح التجاري وخاصة أن الزيارة هي تلبية لدعوة من الجانب الإماراتي.

من جانبه، صرّح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشـــق وريفها أيمن مولوي لـ«الوطــن» أن الزيارة سيكون لها منعكسات إيجابيــة على عملية إعادة الإعمار والاســتثمار، وخاصة أننا بانتظــار صدور قانون جديد للاستثمار في سورية.

وكانت وسائل إعلام إلكترونية قد نقلت عن مصدر في اتحاد غرف التجارة السورية، أن وفداً يضم 26 رجل أعمال سورياً، سيبدأ زيارة إلى دولة الإمارات، وأوضح المصدر أن الوفد سيكون برئاسة أمين سر الاتحاد محمد حمشو، ويضم في عضويته رئيس اتحاد المصدرين السوري محمد السواح ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ورئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان، وعدداً من رجال الأعمال، حيث سيجري الوفد لقاءات مع مجالس إدارة عدد من الغرف التجارية والصناعية في الإمارات، إضافة إلى لقاء عدد من المستثمرين الإماراتيين والمغتربين السوريين.