على خلفية "إهانة العلم".. اعتداء على السفارة اللبنانية في ليبيا

جهينة نيوز:

بعد إقدام عناصر حزبية لبنانية بنزع الأعلام الليبية، رفضاً لحضور الوفد الليبي القمة الاقتصادية التنموية، وتهديدهم للوفد الليبي القدوم إلى لبنان لحضور القمة في بيروت.

هاجم مجهولون السفارة اللبنانية في العاصمة الليبية وحطّموا بعض من محتوياتها.

ونشر مسؤول لبناني تغريدة مرفقة بصورة على صفحته الرسمية على "تويتر"، وقال فيها: "مجلس الدولة الليبي يقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان ردا على منع الوفد الليبي من المشاركة في القمة الاقتصادية في بيروت".

وطالب مجلس الدولة الليبي في بيان له بقطع العلاقات مع لبنان، على خلفية "إهانة العلم"، لافتا إلى أن "هذه الأعمال لا تمثل الشعب اللبناني".

واستنكر المجلس الأعلى للدولة، بحسب ما أفادت صحيفة " بوابة الوسط" الليبية، "إهانة حركة أمل علم الدولة الليبية في مقر القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بالعاصمة بيروت"، مطالبا وزارة الخارجية بـ"تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وأعلن أن "هذه الأفعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، مذكرا بقيام ثورة شعبية ضحى من أجلها الآلاف".

وطالب بيان المجلس الأعلى للدولة "جامعة الدولة العربية بموقف واضح من هذه الواقعة واستبعاد لبنان من أي حدث عربي إلى حين تحمل السلطات اللبنانية مسؤوليتها والالتزام بالأعراف الدبلوماسية".