المعلم يتسلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى سورية

جهينة نيوز:

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم خلال استقباله ألكساندر يفيموف سفير روسيا الاتحادية صباح اليوم نسخة عن أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول علاقات الشراكة الثنائية الاستراتيجية بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية وسبل تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها وكذلك الاستمرار في مكافحة الإرهاب حيث أثبتت تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية أهمية هذه الشراكة وضرورة دفعها لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.