وزير الخارجية الأمريكي يقطع زيارته للشرق الأوسط بشكل مفاجئ!

جهينة نيوز:

قطع وزير الخارجية مايك بومبيو زيارته للشرق الأوسط بشكل مفاجئ وسيعود إلى واشنطن مساء اليوم الاثنين. حسبما افادت وزارة الخارجية الأمريكية.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن "مايك بومبيو قطع زيارته للشرق الأوسط لحضور جنازة عائلية"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف أن "بومبيو سيزور سلطنة عمان في وقت لاحق اليوم، ولكن سيزور الكويت في وقت آخر في المستقبل القريب".

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت في وقت سابق، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ألغى زيارته المقررة غدا الثلاثاء إلى الكويت بشكل مفاجئ"، ولم تكشف الصحيفة عن أسباب إلغاء الزيارة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، إلى السعودية، مساء أمس الأحد، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، صباح اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

يأتي ذلك، ضمن جولة بدأها بزيارة العراق، ومصر، والبحرين، والإمارات، وقطر، مرورا بالسعودية، وكانت من المفترض أن تقوده أيضا إلى الأردن وسلطنة عمان والكويت، يبحث خلالها علاقات التعاون، والتطورات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب.