وفد روسي في #دمشق لتوقيع اتفاقيات ولقاء الرئيس السوري

جهينة نيوز:

وصل وفد روسي برئاسة مدير مجموعة الصداقة بين البرلمانيين الروس والسوريين، دميتري سابلين، إلى دمشق حيث من المقرر توقيع اتفاق تعاون بين سيفاستوبول وطرطوس، إضافة إلى لقاء الرئيس بشار الأسد.

وقال سابلين: "الهدف الرئيسي للرحلة يتمثل في التوقيع على اتفاقية للنشاطات المشتركة بين مدينة سيفاستوبول وطرطوس، اضافة الى وضع خطط تتعلق بالتعاون البرلماني ومختلف المشاريع الاستثمارية. نأمل أن يكون كل شيء ناجحًا. اليوم سنسافر إلى محافظة طرطوس بعد سلسلة من الاجتماعات في دمشق".

وأضاف أن الزيارة تشمل أيضا لقاء الرئيس بشار الأسد في قصره الجمهوري بدمشق.

سبوتنيك