انتشال 7 جثث في حادث تحطم طائرة "بوينغ 707" وبيان للجيش الإيراني؟

جهينة نيوز:

أصدر الجيش الإيراني صباح اليوم الاثنين بيانا عاجلا، بشأن تحطم طائرة "بوينغ 707" قرب العاصمة طهران.

وأوضح الجيش الإيراني في بيان أن "الطائرة كانت تنقل حمولة لحوم من مدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان وسقطت أثناء هبوطها اضطراريا في مدينة كرج".

ونقلا عن العلاقات العامة للجيش الإيراني، لم ترد بعد تفاصيل عن سبب الحادث وشهادة أو إصابة طاقم الطائرة وفريق الطيران وقد تم إيفاد فرق تخصصية لدراسة الحادث.

بدوره، قال المتحدث باسم مركز الإسعاف والطوارئ الإيرنية مجتبي خالدي، إن "الطائرة تحطمت في منطقة سكنية بضواحي طهران، وبأن 15 شخصا كانوا على متنها لقوا مصرعهم فيما نجا شخص واحد"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح خالدي أن "الطائرة كانت تقل 16 شخصا وسقطت في منطقة صفا دشت السكنية في كرج مركز محافظة البرز ولم ترد لحد الآن أي تقارير حول وقوع خسائر في أرواح سكان المدينة".

وأضاف "تم العثور على سبع جثث في محل الحادث وعملية البحث عن باقي الجثث لازالت متواصلة".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد أعلنت عن تحطم "طائرة شحن تجاري من طراز "بوينغ 707"، بعدما فشل قائد الطائرة في الهبوط على مدرج المطار، ليضرب جدار المطار، ويسقط في بلدة سكنية بالقرب من المطار"، مشيرة إلى أن الطائرة لم تكن تابعة للخطوط الجوية المحلية.

من جانبه قال مطار ماناس في قرغيزستان، إن طائرة الشحن، التي تحطمت بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، تابعة لشركة طيران إيرانية. وأشارت هيئة مطار ماناس في قرغيزستان، وفقا لما نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن طائرة الشحن، التي تحطمت في إيران، تابعة لشركة "بايام" الجوية الإيرانية.

وتناقض تلك التصريحات مع تقارير وسائل إعلام إيرانية تقول إن الطائرة التي كانت تقل 10 أشخاص تابعة لقرغيزستان، كما قال الهلال الأحمر الإيراني، إن 8 فرق إغاثة وصلت إلى مكان انحراف طائرة الشحن في مطار فتح، وبدأت عمليات البحث.