ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني ويسطر اسمه في سجلات التاريخ

جهينة نيوز:

سطر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم الإسبانية بعد أن أصبح أول لاعب يسجل 400 هدف في دوري الدرجة الأولى، عندما سجل هدفا في مرمى إيبار في الفوز (3-0) اليوم الأحد.

وسجل قائد الأرجنتين الذي بات الهداف التاريخي للدوري الإسباني منذ 2014، الهدف الثاني لبرشلونة في كامب نو بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وحاز ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة والفائز بلقب الدوري 9 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، على استقبال رائع من جماهير برشلونة.

وقال لويس سواريز، الذي سجل هدفين لبرشلونة في انتصار اليوم ليحافظ على فارق النقاط الخمس في صدارة المسابقة، "بالتأكيد يجب أن نفخر للغاية بميسي لأنه كل أسبوع يظهر مدى كفاءته ويواصل صنع التاريخ مع النادي".

وخاض ميسي الذي بات قائدا لبرشلونة منذ بداية الموسم، مباراته رقم 435 في الدوري مع النادي الذي امضى فيه كل مسيرته وظهر معه لأول مرة في المسابقة عام 2004.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة "أرقامه مذهلة حقا ولا يمكن تصديقها. لكن ليس فقط الأهداف بل كل شيء آخر يفعله مذهل أيضا".

وبذلك يكون ميسي ثاني لاعب يصل إلى 400 هدف في أهم 5 دوريات أوروبية بعد كريستيانو رونالدو (409).