ليبيا تعلن مقاطعتها للقمة الاقتصادية في بيروت

جهينة نيوز:

أعلنت ليبيا مقاطعتها للقمة العربية التنموية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب ما وصفته بـ"تهديدات" من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اللبناني، للوفد الليبي .

وقال أحمد الأربد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني في بيان للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صباح اليوم الاثنين، إنه تقرر رسميًا عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت، مضيفًا أن مقعد دولة ليبيا سيكون شاغرًا.

ونشرت وسائل إعلام ليبية، أخبارًا حول رفض المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، مشاركة الوفد الليبي، على خلفية ما وصفوه بــ"عدم تعاون السلطات الليبية للكشف عن مصير الزعيم الشيعي موسى الصدر".