فرنسا: إذا كان الرئيس الأسد مرشحا فسيكون مرشحا

جهينة نيوز:

لم يستبعد وزير خارجية النظام الفرنسي، جان إيف لودريان، مشاركة السيد الرئيس بشار الأسد، في العملية الانتخابية كشرط لا بد منه للتسوية السياسية في سوريا في إعتراف منه بفشل العدوان على سورية و إنتصار سورية على إرهابهم.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عقد في عمّان، اليوم الأحد، أكد الوزير الفرنسي الذي تعاني بلاده من أزمة سياسية عاصفة على إثر إحتجاجات السترات الصفراء: أن تمسك باريس بحل الأزمة في سوريا بطرق سياسية، مشيرا إلى أن الانتخابات جزء من هذه العملية. وقال لودريان: "شروط عملية السلام تنطوي على عملية انتخابية تتم بطريقة شفافة. وإذا كان الرئيس بشار الأسد مرشحا، فسيكون مرشحا. ويجب على السوريين أن يقرروا مستقبلهم".

وتابع "لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك إلا في إطار عملية سلام مصادق عليها من قبل الجميع، وعملية انتخابية تقوم على إصلاح الدستور الحالي".

وأردف: "هذا هو السيناريو، بعد ذلك، سيصوت السوريون وما نأمله هو أن يقوم جميع السوريين بالتصويت، سواء كانوا نازحين أو لاجئين سيعنيهم اختيار ممثلين لهم، الأمر متروك للسوريين ليقرروا مستقبلهم".