أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود ١٤/ ١: متردد بالحزم صادق ومخلص اغلب الأحيان يقدم مساعدات للجميع علاقاته مميزة حالم وخيالي يسعى للكمال، قد يصطدم بالواقع بسبب صراحته يكون عندك قدرة على فهم مشاعر الاخرين سواء الاصدقاء او الاحبة، مشاكل مادية ومجازفات هامة بالعمل، مسؤوليات واعباء عائلية وضغوطات فكرية تؤدي لحلول بمشاكله بين الشهر الثاني والثالث، الخامس والتاسع نجاحات وانهاء للمشاكل، سنة مميزة

الحمل: القمر ببرجك حتى المساء، تزداد شعبيتك وتعمل في مجموعة تفرح بما تفعل، مساء تعيد النظر بوضع ودراسة امر قديم وتعود عن قرار اتخذته في وقت غير مناسب، قد يتعلق الامر بمال او هدية او بتمويل او عائدات، اذا شعرت بالوحدة اذهب لزيارة الاحبة وخاصة في تصفية الخلافات

الثور: حافظ على متانة اعصابك ولا تاخذ قرارات لا تناسب مصالحك، بوصول القمر لبرجك مساء تنتصر على الخصوم تهدأ الالام والمشقات، تكون واعيا لما يدور حولك، تختفي الانفعالات، مساءا جوك جيد وتحسن على صعيد الصحة

الجوزاء: مشاركة جماعية قبل الظهر تترك انطباع جيد، يجب ان تكون واعيا، يكثر العمل ويدفعك الواقع ان تتخلى عن بعض اهدافك لذلك خفف من الوساوس وتسلح بالعقل، عوض عن هذه الاشياء واظهر قدراتك، انتبه من المحتالين ولا تبدا بشيء جديد، اضبط نفسك

السرطان: قبل الظهر النهار عادي احتمال فشل يلاحقك وخاصة على صعيد العمل، انتبه من انتقادات انتبه لا تغضب وكن حذرا فانت تحرق الاخضر واليابس، استعمل الديبلوماسية، تزداد نشاطاتك شجاعتك تحقق دعوات ولقاءات، علاقاتك جيدة مع العائلة والاصدقاء والمعارف، بيع وشراء وتكون من المحظوظين بعد الظهر

الاسد: في النصف الاول من النهار تحدد الخسائر وتتحفظ أمام بعض العمليات المالية المشتركة، تتحسن الصحة، في الفترة القادمة تستفيد على صعيد الحركة وعلى صعيد الاتصالات تتخطى العرقلات وتقوى، تسوي مسالة قديمة، يصعب عليك الاحتفاظ باموالك، الحظ الاوفر، بقضايا تتعلق بالعمل، تبدو الفترة القادمة فيها عمليات تتعلق بالمسؤولين

العذراء: القمر بالحمل، النصف الاول من النهار علاقات مال مشترك، توظف مواهبك، مجالات مثمرة تحسن وضعك، لطف ورقة ونجاح، مساء بانتقال القمر لبرج الثور تنقلات مصالحات اتصالات اجتماعات، سفر قصير او طويل

الميزان: انتبه في النصف الاول من النهار من المشاحنة مع شريك واصل مساعيك وضع الشريك بالاهتمام، مساء تتلقى ثمار جهود سابقة لتعيد امورك جديدة، فرحة ومواهب، تزداد فواتيرك واستحقاقاتك

العقرب: قبل الظهر لا يكون عندك حل وسط تكره المضايقة من اي شخص، عمل كثير وتراكم اعمال، الجميع يحبون ان يساعدوك لكن انت لست قادر على مساعدة نفسك، تتزاحم البرامج عليك، رتب اوضاعك، مساء امور فيها شراكة واولويات تعاون تتجاوب مع الشركاء، احتكاك عاطفي

القوس: ساعات قبل الظهيرة تحمل لك قرارات مهمة، الحظ لجانبك لكن ترى ردات فعل سلبية وبانتقال القمر للثور تكون متحفظ تتحاصر اعمالك مع احتمال تأجيل، تخضع لاختيار، تضطر لبعض التنازلات راقب صحتك وغذائك، انتبه لمظهرك عمل جديد وتراكم اعمال في اكثر من مكان.

الجدي: في النصف الاول من النهار تهتم بمشروع منزلي او تتلقى زيارة تتعلق بهذا الامر او يطرأ تغيير بشان عائلي، من بعد الظهر تبدو مستفيدا من محيطك ببعض الفرص المتاحة تستعد لانطلاقة جديدة وتحول احلامك الى واقع، تزداد شعبيتك موهبة جديدة علاقات مع الزملاء او سهرة ولقاءات وخبر يخص اولاد او تغيير اقامة

الدلو: حركة وتنقل من الصباح او تنخرط في مجموعة جديدة او تهتم بشخص مقرب، ظهرا تبدل بعادات لك او يطرا تاجيل او عرقلة، قم بعمل لوحدك، انتبه من مواجهة عائلية لا تنقصك الحجج، تقيد مساء بالبيت

الحوت: يحالفك الحظ قبل الظهر او عرض يتعلق باتصالات مالية وتكون النتيجة ايجابية، بعد الظهر تترك أثر إيجابي اين ما ذهبت، تتكلف بمهمة لتقرب وجهات النظر او سفر قصير اترك الاحتمالات مفتوحة لتحل بعض مشاكلك واوضاعك