ايران تلغي اسبوع الفيلم البولندي في طهران

جهينة نيوز:

اعلن رئيس المنظمة السينمائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين انتظامي عن الغاء اسبوع الفيلم البولندي في طهران.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب انتظامي: ان الشعب الايراني احتضن بترحاب مختلف القوميات خاصة البولنديين في الظروف الصعبة.

واضاف: الضيف الذي لا يحفظ حرمة مضيفه لا يمكنه ان يستمر في ضيافته.

وتابع رئيس المنظمة السينمائية الايرانية: احتراما لعزة ايران والشعب الايراني فقد اصبح تنظيم اسبوع الفيلم البولندي في طهران رهنا بسلوك وارسو المناسب.

وقبل اشهر قال القائم بالاعمال البولندي في طهران اونولت ويجك: ان اللاجئين البولنديين لجاوا الى ايران خلال فترة الحرب العالمية الثانية. نحن البولنديون نقدر عاليا للشعب الايراني استضافته لهم ونحن نرغب بالتاكيد بان يتعرف الشعب الايراني اكثر فاكثر على تلك المرحلة من التاريخ، ونامل بان نتمكن عبر الدعم من وسائل الاعلام من التعريف اكثر بها ومن المؤكد اننا نرحب بالافكار المقترحة.

وفي العام الماضي اقيم في ايران معرض "مولودو بولندا المستقلة" (صور لهجرة البولنديين الى ايران) واقرت القائمة بالاعمال البولندية في ذلك الوقت "باتريشيا اوزجان كارولفسكا" بان هذا المعرض هو حول تاريخ 120 الف مواطن بولندي (عسكري ومدني) وجدوا طريقهم قبل 76 عاما اي في ربيع العام 1942 طريقهم الى ايران بصورة اعجازية.

واضافت، لقد جاءوا الى ايران وتخلصوا من المجاعة والعمل القسري في معسكرات الاعمال الشاقة في الاتحاد السوفيتي السابق.

وقالت، ان تواجدهم على مدى عامين او ثلاثة اعوام في ايران قد خلقت لديهم انطباعات طيبة كانت عالقة في اذهانهم على مدى عشرات الاعوام اللاحقة وكانوا يحملون ذكريات التعامل الانساني الرؤوف معهم من قبل الايرانيين وطيبة قلوبهم.

يذكر ان وزارة الخارجية الايرانية استدعت امس السبت القائم بالاعمال البولندي في طهران "اونولت ويجك" احتجاجا على المؤتمر المعادي لايران المزمع عقده في وارشو من قبل بولندا واميركا فبراير القادم بعنوان ما يسمى "الامن والسلام في الشرق الاوسط".

وفي اللقاء قدم رئيس الدائرة الاولى لشرق اوروبا بوزارة الخارجية الايرانية احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمي على الخطوة البولندية في مواكبة اميركا بعقد هذا المؤتمر وقال، ان هذا (المؤتمر) تحرك عدائي من جانب اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وان المتوقع ان تمتنع بولندا عن مواكبة اميركا في عقده.

من جانبه قدم القائم بالاعمال البولندي ايضاحات حول المؤتمر المذكور، معتبرا ان المؤتمر ليس معاديا لايران وان مواقف بولندا الاخيرة تختلف عن التصريحات الاخيرة للمسؤولين الاميركيين.

بدوره اعتبر رئيس الدائرة الاولى لشرق اوروبا في الخارجية الايرانية هذه الايضاحات بانها غير كافية واكد ضرورة اتخاذ قرار عاجل من قبل الحكومة البولندية للتعويض عن ذلك، مؤكدا بانه "في غير هذه الحالة ستضطر الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اتخاذ خطوات للرد على ذلك".

واشار القائم بالاعمال البولندي الى العلاقات التاريخية بين البلدين وقال انه سينقل مذكرة احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مسؤولي حكومة بلاده.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد اعلن اول امس الجمعة بان بولندا ستستضيف يومي 13 و 14 مارس القادم مؤتمرا ضد ايران، وقال ان واشنطن ستسعى لدعوة مندوبين من عشرات الدول من مختلف انحاء العالم للبحث حول ما وصفه تعزيز الامن والاستقرار والحرية في غرب اسيا والتصدي للنفوذ الاقليمي الايراني، حسب ادعائه.

فارس