فتح الطريق الدولي بين سورية ولبنان بعد قطعه بسبب الأحوال الجوية

الأحد, 13 كانون الثاني 2019 الساعة 20:54 | شؤون محلية, أخبار محلية

فتح الطريق الدولي بين سورية ولبنان بعد قطعه بسبب الأحوال الجوية

جهينة نيوز:

تم اليوم إعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين سورية ولبنان في منطقة ضهر البيدر بعد إزالة المركبات المنزلقة نتيجة تراكم الثلوج والأحوال الجوية السائدة.

وقالت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: إنه “تمت إعادة فتح الطريق بالاتجاهين”.

وأدت الأحوال الجوية السائدة حاليا في منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط إلى قطع الطريق الدولي عند منطقة ضهر البيدر بالاتجاهين نتيجة تراكم الثلوج التي هطلت بعد ظهر اليوم.

يذكر أن العاصفة الثلجية التي ضربت مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الأسبوع الماضي أدت إلى إغلاق الطريق الدولي الرابط بين سورية ولبنان في منطقة ضهر البيدر.


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