كاميرات توثق تحرش سائق حافلة مدرسية بطفلة عربية في الإمارات

جهينة نيوز:

وثقت كاميرات المراقبة في حافلة مدرسية، اعتداء سائق على طفلة عربية تبلغ من العمر ثمان سنوات، مستغلا خلو الحافلة.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، طالبت النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على السائق صاحب الـ33 عاما، وإبعاده عن الدولة.

ووفقا للتفاصيل التي جاءت في التحقيقات، لاحظت والدة الطفلة أنها في حالة غير طبيعية، وأنها ترغب في الحديث معها، ولما سألتها عن سبب ذلك، أخبرتها أن السائق تحرش بها.

وتوجهت الطفلة في اليوم التالي إلى مدرسة ابنتها، وطلبت من الإدارة مشاهدة كاميرات المراقبة في الحافلة، بعد أن أخبرتهم بالواقعة، والتي كشفت جلوس المتهم بجانب الطفلة وتحرشه بها.

وذكرت الطفلة أنها صعدت إلى الحافلة قبل صعود الطلبة، وجلس السائق جانبها وأخبرها أنه يحبها قبل الاعتداء على براءتها والعودة إلى مقعده.