نتنياهو يقر بالعدوان على مطار دمشق

جهينة نيوز:

أقر رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بالعدوان على مطار دمشق زاعماً إستهداف مستودع سلاح إيراني بحسب مزاعمه.

و قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جولة ميدانية قام بها إلى منطقة عملية "درع الشمال" شمال فلسطين المحتلة حيث تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية عملية بمزاعم تدمير "أنفاق حزب الله"، اليوم الأحد، حسبما نقل عنه مكتبه الإعلامي: "خلال الساعات الـ48 الأخيرة أغارت (إسرائيل) على مستودع أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي. هذا يعكس سياستنا المتسقة وإصرارنا على منع التموضع العسكري الإيراني في سوريا", و ذلك بحسب مزاعم رئيس وزراء العدو.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مشددا: "وإذا لزم الأمر سنوسع رقعة تلك الغارات" في تهديد علني بالعدوان على سورية.

وبالتزامن مع ذلك زعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي كشف عن "نفق سادس اجتاز الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل وهو أكبر نفق تم العثور عليه".

وعلق على ذلك بالقول: "هذا يكلل عملية درع الشمال بنجاح. سنواصل رصد جميع الأنشطة التي يقوم بها حزب الله وتقوم بها إيران والتنظيمات الموالية لها وسنقوم بما يلزم من أجل ضمان أمن إسرائيل".

و يذكر أن كيان الإحتلال الصهيوني شن هجوم بصواريخ بعيدة المدى بإتجاه محيط مطار دمشق الدولي و تمكنت القوات السورية من إسقاط غالبية الصواريخ فيما تدمر مستودع ذخير للجيش خلال العدوان.