في مخيم الركبان حيث أسرى الاحتلال الامريكي سيدة تحرق نفسها و أطفالها بسبب الجوع

جهينة نيوز:

أقدمت سيدة سورية نازحة في مخيم الركبان على حرق نفسها و أطفالها الثلاثة في حادث مرعب حصل حسب التقارير الأولوية بسبب عدم تمكنها من تأمين الطعام لعائلتها منذ عدة أيام, علماً بأن المخيم يخضع لسيطرة قوات الاحتلال الامريكي و الميليشيات العميلة له و قد سمح الاحتلال الامريكي بشحنة واحدة من المساعدات التي قدمها الهلال الاحمر العربي السوري و منظمة الأمم المتحدة.

هذا و أعترف الناطق باسم ما يسمى الإدارة المدنية في المخيم، خالد العلي، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ."، اليوم الأحد، إن "سيدة أقدمت أمس السبت على حرق نفسها وأطفالها داخل خيمتها لعدم تناولهم الطعام منذ ثلاثة أيام، وقام جيرانها بإخماد الحريق وإخراج السيدة وأطفالها من داخل الخيمة التي احترقت بالكامل، وتم نقلها وأطفالها إلى النقطة الطبية ومنها إلى مستشفيات المملكة الأردنية".

وأكد العلي أن السيدة، التي اسمها سندس فتح الله وهي في 28 عاما.

و يذكر أن الإحتلال الامريكي تعهد عدة مرات بالسماح للهيئات الدولية و السورية بتقديم المساعدات لأهالي المخيم و لكنه نكث بوعده و سمح بمرور قافلة واحدة فقط فيما سرقت ميليشيات الإحتلال الامريكي هذه المساعدات و ذلك لإرغام الشباب على التطوع في تنظيمات تقاتل لصالح الاحتلال الامريكي حيث يتم تجويع الأهالي قسراً لإرغام شبابهم على الانظمام للميليشيات الارهابية التي يرعاها الاحتلال الامريكي.