المسير اليمني يُلاحق العدوان في جيزان

جهينة نيوز:

نفذ سلاح الجو المسير والقوة المدفعية، اليوم الأحد، عملية مشتركة استهدفت تجمعات للجيش السعودي في قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن سلاح الجو المسير نفذ عملية مشتركة مع وحدة المدفعية في جيزان استهدفت تجمعات الجنود السعوديين.. مؤكدا وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الجيش السعودي .

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية جاءت بعد يوميين من عملية أخرى نفذها سلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2k واستهدفت تجمعات للجيش السعودي بعسير.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع كشف، اليوم، عن منظومات جديدة من سلاح الجو المسير صناعة يمنية بنسبة 100% ، لا تستطيع أنظمة الرادار التقاطها ورصدها وكذلك المنظومات الاعتراضية وتنفجر على ارتفاع ما بين 10 إلى 20 مترا، ويبلغ المدى المؤثر القاتل للطائرة 80 متر * 30 بشكل بيضاوي مدى نصف قاتل 150متر *50مترا.